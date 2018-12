Mercitalia Rail acquisisce il 50% di POL-Rail dalle ferrovie polacche

(Teleborsa) - Mercitalia Rail (Gruppo FS) acquisisce il 50% del capitale di POL-Rail dalle Ferrovie Polacche (PKP), prendendo così il controllo di una delle rotte primarie per i trasporti ferroviari tra l'Italia e l'est Europa. "Questa operazione rientra nel percorso di sviluppo del Polo Mercitalia - ha sottolineato Marco Grosso, Ad e Dg di Mercitalia Logistics - che si fonda sia sull'ampliamento del presidio della catena del valore dei servizi logistici sia sull'espansione delle società del Polo in ambito europeo".



L'asse di traffico su cui opera POL-Rail, caratterizzata da importanti prospettive di crescita per il futuro, genera oggi un valore di business per 35 milioni di euro.