Mercitalia Fast, tutto pronto all'Interporto di Bologna per il debutto il 7 novembre

(Teleborsa) -pronto per l'avvio del, ovvero primo servizio al mondo di Alta Velocità ferroviaria per le merci, lanciato daMercitalia Fast collegherà in 3 ore e 30 minuti il Terminal Sud di, in provincia di Caserta, con a Nord appunto. Si alleggerisce così la principale arteria autostradale italiana l'Autostrada A1 conogni anno e si riducononell'atmosfera.Il servizio, che sarà inaugurato nella nottata di, verrà effettuato quotidianamente, da un, trasferito da Trenitalia al Polo Mercitalia ed appositamente modificato all'interno. La merce viaggerà a bordo di un treno ad Alta Velocità che ha una, mentre l'impiego dipermetterà di rendere veloci, efficienti e sicure le operazioni di carico e scarico.La presentazione del nuovo servizio è avvenuta una settimana fa a Caserta, mentre oggi 5 novembre 2018, i vertici di Mercitalia Logistics, il Presidentee l'Amministratore Delegato, lo hanno illustrato a Bologna presso l'Interporto, l'altro capolinea del trasporto delle merci da Caserta a Bologna.Presenti il Dirigente alla Mobilità-Logistica della Regione Emilia Romagna,, l'Assessore alla Mobilità di Bologna, Irene Priolo, l'Assessore alla Pianificazione e Mobilità sostenibile di Bologna,, il Presidente dell'Interporto di Bologna,, e il Direttore generale,, ha dichiarato, Presidente di Mercitalia Logistics, ricordando che la società del Gruppo FS "offre al mercato soluzioni integrate di trasporto merci e logistica che valorizzano il trasporto ferroviario" e vanta oggi un fatturato di oltre un miliardo di euro all'anno.L'AD Marco Gosso ha ricordato che questo servizio è il primo di questo genere e che l'obiettivo di Mercitalia è "offrire una quei clienti che devono, caratteristiche sempre più richieste dal boom dell'". Il servizio Mercitalia Fast infatti è stato pesato per soddisfare le esigenze di clienti come corrieri espresso, opersastori logistici, produttori, distributori e valorizzatori immobiliari.L'Amministratore Delegato di Mercitalia,, che ha parlato a Teleborsa del servizio che partirà fra due giorni dall'Interporto di Bologna.