© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dal Terminal Maddaloni-Marcianise a Caserta all'Interporto Bologna in 3 ore e 30 minuti,per portare le merci sull'Alta Velocità.E' ildi questo genere lanciato da, una società del Gruppo FS Italiane. Teleborsa ha intervistato l'Amministratore delegato"Glidel Polo Mercitalia sono importantissimi,, di cui", ha detto il numero uno di, aggiungendo che i posti di lavoro specifici per questo servizio sono per ora una settantina, cioè personale che lavora nel commerciale, nel customer service, nel coordinamento produttivo, nel backoffice, ma anche macchinisti, manutentori, tecnici specializzati, personale di magazzino."Seguirannose questo progetto dimostra di aver successo", ha detto Gosso, aggiungendo che questo "è unin cui crediamo molto"."Oggi è stato un giorno molto importante, perché si connota la, la fase dello, ed il Mercitalia Fast è uno dei progetti importanti del polo che stiamo avviando e che proseguiremo nei prossimi anni"."Sonoe grandissima fatica, spesi soprattutto a, passi avanti sono stati fatti, ora arriva la fase dello sviluppo".Fornendo qualche numero globale sul settore, il numero uno di Mercitalia ha parlato di undi euro, circa 5 mila dipendenti, unnegli scorsi due anni deldi euro all'anno.Al contrario, il, ha detto Gosso, affermando".