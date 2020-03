Merci su gomma, sospeso divieto traffico festivo a mezzi pesanti

(Teleborsa) - Sospesi i divieti di circolazione nei giorni festivi sulle strade extraurbane per i mezzi adibiti al trasporto, anche internazionale, di merci per camion e Tir di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, già a partire da domani domenica 15 marzo fino a nuove disposizioni del Governo.



La Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato il decreto di sospensione temporanea dei divieti, provvedimento anche questo necessario per far fronte all'emergenza Coronavirus e superare un ulteriore elemento di criticità del sistema trasporti, oltretutto non più giustificato dall'attuale riduzione dei flussi di traffico.



