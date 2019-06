Mercatone Uno, verso lo sblocco della cassa integrazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "ovviamente, iche dalla settimana scorsa sono rimasti senza lavoro. Per loro sbloccherò subito la cassa integrazione, non appena il Tribunale autorizzerà la procedura diÈ chiaro che lanon dura in eterno e che è necessario trovare un investitore perche possa avviare la cosiddetta, avevo scritto ieri su Facebook"Il Fondo apposito per le vittime di mancati pagamenti,verrà esteso anche ai fornitori di Mercatone Uno, nel caso in cui l'azienda venisse imputata di bancarotta fraudolenta. Questo lo faremo già la settimana prossima, grazie a un emendamento che presentiamo al, aveva continuato il Vicepremier pentastellato.E proprio su questo fronte arrivano nella giornata di oggiche riguardano da vicino iIl Tribunale di Bologna, fanno sapere i Commissari del gruppo Mercatone Uno, ha accolto la loro richiesta e ha revocato laprecedentemente decretata dallo stesso Tribunale. Di fatto, Stefano Coen, Ermanno Sgaravato e Vincenzo Tassinari - i commissari dell'azienda - potranno fare richiesta al Mise per far sì che i compendi aziendali entrino nella disponibilitàContestualmente, ilha comunicato in una nota di aver ricevuto dal Tribunale di Bolognache verrà presentato dai commissari di Mercatone Uno". Nella nota si precisa che "è il percorso propedeutico allo sblocco degli ammortizzatori sociali. Successivamente partirà la fase di reindustrializzazione per garantire un futuro certo ai lavoratori".