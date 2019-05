Mercatone Uno: primo tavolo Mise, al lavoro su soluzioni per fornitori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Al ministero dello Sviluppo economico, per "delineare il quadro della situazione in cui versano e condividere assieme a questi un percorso per fornire soluzioni, come anticipato dal ministro Di Maio al tavolo sulla situazione aziendale del 27 maggio scorso". Lo rende noto un comunicato del Mise.All'incontro, presieduto dal vicecapo di Gabinetto, dal sottosegretarioe dal capo della segreteria tecnica del ministro,, hanno partecipato le Regioni coinvolte, i rappresentanti dei comitati dei fornitori e i commissari straordinari.In apertura dell'incontro, il vicecapo di Gabinetto Giorgio Sorial ha sottolineato che "la riunione odierna istituisce una, al fine di individuare soluzioni per venire incontro alle esigenze dei fornitori che in questi ultimi 5 anni hanno dovuto sopportare una situazione di estrema criticità a causa delle difficoltà operative, finanziarie e gestionali in cui si è trovato il".E' stata, inoltre, ribadita "la necessità di procedere a una netta discontinuità rispetto alle scelte portate avanti dal governo precedente sia durante la fase di amministrazione straordinaria che in quella che ha portato alla cessione dei punti vendita di Mercatone Uno ad un acquirente con debolezze finanziarie e industriali".A tal riguardo, si legge nella nota, "il, con l'obiettivo di individuare insieme alle Regioni sinergie e strumenti da mettere a disposizione dei fornitori. Il Mise è impegnato anche a verificare la possibilità di estendere ai fornitori di Mercatone Uno l'accesso al Fondo per il credito alle aziende vittime dei mancati pagamenti".Il sottosegretario Davide Crippa ha sottolineato come "sia, in relazione alla scelta compiuta dal precedente Governo che aveva ceduto Mercatone Uno ad un soggetto, quale Shernon, rivelatosi totalmente inaffidabile".