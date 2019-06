Mercatone Uno: indagato Valdero Rigoni, Ad della Shernon Holding

(Teleborsa) - Indagato dalla Procura di Milano Valdero Rigoni, Amministratore delegato della Shernon Holding, società che aveva rilevato la catena Mercatone Uno nell'agosto 2018.



L'ipotesi di reato è bancarotta fraudolenta, per il crac della catena retail, ha chiuso i battenti a fine maggio, lasciando a casa 1.800 persone avvertite della chiusura dell'attività con Whatsapp.



L'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Riccardo Targetti e dal pm Roberto Fontana, è stata avviata in seguito all'istanza di fallimento accolta il 23 maggio scorso dal Tribunale fallimentare, che aveva contemporaneamente respinto l'istanza di concordato preventivo e decretato il crac della Holding.