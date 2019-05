Mercatone Uno: ci sarà un nuovo tavolo al Mise giovedì prossimo. Intanto in questi giorni si lavorerà affinché il gruppo possa tornare in amministrazione straordinaria, così da poter autorizzare la cassa integrazione per i 1.800 lavoratori coinvolti.

«E' l'obiettivo minimo da attuare subito» ha spiegato il ministro Luigi Di Maio al termine dell'incontro con i sindacati. Per riprendere la procedura di amministrazione straordinaria - interrotta con la cessione ai nuovi proprietari che in soli 9 mesi hanno portato il gruppo al fallimento - è necessario che il tribunale di Bologna (la sede centrale del gruppo è Imola) dia l'autorizzazione ai commissari a riprendere l'esercizio provvisorio il prima possibile. Poi - ha spiegato Di Maio - partirà «la fase di reindustrializzazione per dare un futuro certo ai lavoratori». «Ce la metteremo tutta lavorando collegialmente con le parti sociali e le Regioni» ha concluso Di Maio. Al tavolo al Mise di giovedì prossimo parteciperanno anche creditori e fornitori.