Mercatone Uno, appello di fornitori e consumatori al Mise per essere ascoltati. Il testo del fallimento

Ilresta in primo piano in attesa dellagiovedì 30 maggio 2019, dopo che il, al termine del primo tavolo, ha annunciato l'attivazione immediata della Cigs per i lavoratori, avvertiti della repentina chiusura tramite i social.Ma restanoterze parti, quali, danneggiati dalla chiusura senza preavviso di tutte le strutture presenti in Italia.Il Ministro dello Sviluppo ha convocato per giovedì. Si è fatta sentire infatti l'Associazione Fornitori Mercatone Uno A.S, non convocata al primo incontro, rappresentativa di circacoinvolte che a loro volta presentano un, che rischiano il futuro proprio come i dipendenti del Gruppo Mercatone Uno.Un appello arriva da, in rappresentanza delle, avendo già pagato per delle(salotti, cucine, camere da letto) costate migliaia di euro. "Non è tollerabile che a rimetterci sia la parte più debole, l'acquirente finale", afferma Emilio Viafora, Presidente della Federconsumatori, che spera nella possibilità di una mediazione con i fornitori stessi.