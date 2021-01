© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - E' tempo di, che detterà la fine del regime di maggior tutela, completando la liberalizzazione del settore della vendita dell'elettricità. Un passo cruciale, che necessita di regole e discipline, perché coinvolge a partire da quest'anno circa(a partite dal 1° luglio) eper l'utenza domestica.In vista di queste scadenze è stato pubblicato proprio questa settimana il, che sembra privilegiare unadel nuovo servizio a tutele graduali, indicando unadi clienti che ogni fornitore si può aggiudicare per aree omogenee (ARERA aveva proposto un 50%) e con. Manca ancora all'appello ildei venditori, posto che il mercato italiano è caratterizzato da unacon la presenza di ben 700 operatori, contro una media europea di 50-60.Dell'architettura del mercato ha parlato, in una intervista a Il Sole 24 Ore,, che è il maggior operatore italiano con 13 milioni di clienti. "E' singolare che, a questo stadio del percorso, sia stata prevista una soglia diversa da quella fissata dall'Autorità", ha commentato il manager, aggiungendo che comunque "la nuova soglia non cambia molto" l'aspetto del mercato.) desta il tema dell', oggetto dell'altro decreto in via di definizione, che - afferma Tamburi -". E invece la bozza di decreto che istituisce l'Albo "non prevede al momento alcun criterio selettivo", come auspicato dall'Autorità per l'Energia, e potrebbe tradursi in undi venditori. Per il responsabile di Enel, ciò "significa avere unache fannoe che si rubano clienti l'uno con l'altro", ma anche il caso di operatori che hanno lasciato "ammanchi importanti, per centinaia di milioni" a carico del sistema eribadisce Tamburi, giudicando "sufficiente" l'indicazione di uned una delega all'"a definirevalidi per partecipare alle gare per le tutele graduali", con la possibilità che vengano "rivisti in funzione dell'evoluzione del mercato. Non ultimo - suggerisce - il problema di mantenere una "nicchia" di, che "possono automaticamente beneficiare del bonus energia" ed accedervi in modo "più agevole".