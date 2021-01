© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Con l'inizio dell'anno c'è unache riguarda il settore energia: per circache non hanno ancora scelto un trader per la propria fornitura è infatti ormaiil passaggio al cosiddetto. Lo stesso avverrà per tutti ia partire. Un passo in avanti che, a oltre 13 anni dalla liberalizzazione del settore, dovrebbe favorire la concorrenza, offrendo al contempo maggior scelta e vantaggi per i clienti.L'Italia sconta tuttavia unache non ha eguali in Europa, con un mercato fortemente frammentato per la presenza di molti operatori: secondo i dati diffusi dell'ultimariferita all'anno 2019, il numero di venditori è costantemente cresciuto negli ultimi anni, arrivando oggi a una quota record di benNumeri molto lontani dai grandi mercati liberalizzati europei emerge: ad esempio la, con 28 milioni di clienti serviti, vede la presenza di circa 60 operatori attivi e lache a fronte di 37 milioni di clienti conta circa 200 venditori, praticamente un terzo rispetto a quelli italiani. Una situazione favorita dal fatto che laprocessi didel servizio di vendita di energia elettrica, permettendo anche ad operatori che non dispongono dei requisiti necessari di accedere al mercato.Il risultato è che, parallelamente alla crescita del numero di soggetti, si è verificato unda parte di operatori che hanno poi lasciato dei veri e proprial sistema per diverse centinaia di milioni di euro. A fare le spese di questo scenario sono tutti i soggetti coinvolti: il sistema, che deve far fronte alle; i clienti dei trader inadempienti, che si trovano in balia di cambi di venditore o finiscono nei cosiddetti; i venditori seri, costretti a competere con soggetti che operano in maniera illecita.Unain grado di conciliare qualità e libero mercato esiste già, ma ad oggi resta inattuata: la Legge Concorrenza del 2017 ha previsto l'istituzione dell'per definire i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità che ogni soggetto deve possedere e mantenere nel tempo se vuole esercitare l'attività di vendita dell'energia elettrica. Ad oggi tale albo, ma la sua assenza rischia di divenire ancora più evidente con l'accelerazione del percorso di liberalizzazione, che oggi riguarda in particolare le PMI ma che dall'anno prossimo interesserà ben quindici milioni di clienti che devono ancora passare al libero mercato. Di fronte a questa prospettiva è sempre più(non un mero elenco "amministrativo" di titoli) capace di qualificare selettivamente solo gli operatori realmente affidabili e solvibili e di assicurare così lo sviluppo di una sana dinamica concorrenziale a beneficio del sistema nel suo complesso e dei consumatori.