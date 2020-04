Mercato lavoro USA, ADP certifica calo occupati settore privato

Ultimo aggiornamento: 15:53

(Teleborsa) -. Gli occupati del settore privato hanno registrato infatti un, dopo l'aumento di 183 mila unità del mese precedente. Leperò indicavano un calo più marcato pari aE' quanto anticipa il report della, che ogni mese pubblica questo report sul mercato del lavoro sulla base dei dati aggregati pervenuti dal settore privato non agricolo. Tale report precede quello ufficiale del Dipartimento del Lavoro che verrà pubblicato venerdì prossimo, 3 aprile.Il calo è sempre determinato perolpiù dal, in particolare quello T(-37 mila unità) e dal settore(-11 mila). Nel settorei nuovi posti di lavoro sono, mentre in quello delle costruzioni c'è un calo di 16 mila.A livello dimensionale, lehanno registrato un fmentre le imprese di medie dimensioni registrano un aumento (+7 mila) che si accentua per l'industria di grandi dimensioni (+56 mila).