Mercato lavoro, marzo difficile: giù occupati e boom inattivi

(Teleborsa) -, a causa della pandemia dis e delle misure di, che si sono tradotte in uned in un. Continua a scendere invece la disoccupazione, su un trend discendente da un certo periodo di tempo, anche per il blocco posto ai licenziamenti da parte del Governo.E' questa la fotografia scattata dall', che ha pubblicato il consueto rapporto mensile su occupati e disoccupati. A marzo,posti (-0,1%) e coinvolge sia le donne (-0,2%, pari a -18mila), sia gli uomini (-0,1%, pari a -9mila), portando il tasso di occupazione al 58,8% (-0,1 punti).A marzo, si registra un(+2,3%, pari a) - tre volte più elevata tra gli uomini (+3,9% pari a +191mila) rispetto alle donne (+1,3% pari a +110mila) - porta il(+0,8 punti).Anche la forte diminuzione delle(-11,1% pari aunità) coinvolge sia le donne (-8,6%, pari a -98mila unità), sia gli uomini (-13,4%, pari a -169mila). Il(-0,9 punti) e,(-1,2 punti).Confrontando icon quello precedente (ottobre-dicembre 2019), l'risulta in evidente calo (-0,4%, pari aunità) per entrambe le componenti di genere. Nello stesso trimestre calano anche le(-5,4% pari a -) e aumentano gltra i 15 e i 64 anni (+1,5% pari aunità).Rispetto a marzo 2019, l'fa registrare un calo sia nel livello (-0,5% pari aunità), sia nel tasso (-0,2 punti). Nell'arco dei dodici mesi, alla diminuzione degli occupati si accompagna il calo dei(-21,1%, pari aunità) e l'aumento deglitra i 15 e i 64 anni (+4,4%, pari a).