Mercato immobiliare USA, NAHB: cala fiducia costruttori, decimo mese consecutivo

(Teleborsa) -USA, sintetizzata dall'indice NAHB. A ottobre 2022 il dato si è attestato a 38 punti,, rispetto ai 46 punti del mese precedente e contro i 43 del consensus.Per quanto riguarda le, quello sullescende di 9 punti a quota 45, quello relativo alleè calato di 11 punti a 35 punti, mentre quello rappresentativo delè scivolato a 25 punti (-6 punti).L'indicatore, elaborato dallarappresenta un quadro sintetico delle aspettative di vendita dei costruttori nel presente e nell'arco dei prossimi sei mesi: una lettura inferiore a 50 mostra una prevalenza di giudizi negativi, mentre un livello superiore indica maggiore ottimismo."Questoper gli edifici unifamiliari" - ha affermato l'. "E date le aspettative per tassi di interesse elevati in corso a causa delle azioni della Federal Reserve, si prevede che. Mentre alcuni analisti hanno suggerito che il mercato immobiliare è ora più "equilibrato", la verità è che il tasso di proprietà delle case diminuirà nei prossimi trimestri poiché i tassi di interesse più elevati e i costi di costruzione elevati in corso continuano a scontare un gran numero di potenziali acquirenti".