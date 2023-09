Domenica 17 Settembre 2023, 00:58

RAPALLO - Ci sono delle opportunità da leggere con cura e da cogliere con tempestività nel futuro del settore immobiliare. Uno spazio tutto da sfruttare, tra la sfida del rilancio urbano, quella della sostenibilità e le nuove esigenze degli utilizzatori, tra case e uffici, che alcuni dei principali protagonisti del comparto hanno ben fotografato ieri a Rapallo, nel corso del 31° Forum di Scenari Immobiliari sul tema “City to be-La città che vogliamo”. Si tratta di una rotta obbligata per spingere sullo sviluppo immobiliare nelle principali città, ancora di più in una fase di incertezza su tassi e inflazione in crescita. Ma è Roma a risultare la principale candidata a giocare un ruolo da protagonista come città del futuro. Negli uffici, c’è un grande potenziale nella fase post-Covid che ha cambiato il modo di vivere gli spazi di lavoro in un contesto di piena occupazione.

Ma più in generale, il senior living e lo student housing sono considerati asset in prima linea anche per attirare i capitali stranieri. Per sfruttare al meglio le opportunità sul tavolo bisogna dunque partire da quel gap tra domanda e offerta, molto condizionato da un mercato esigente. Ed è cruciale leggere i cambiamenti per tempo.



«Il mercato quest’anno è stato molto erratico, molto umorale. Un mese sembrava andare tutto bene, quello dopo la fiducia degli investitori era già scesa, e quello successivo ancora era di nuovo risalita. Ma il trend è positivo», ha spiegato Alessandro Caltagirone, presidente di Immobiliare Caltagirone. «La sfida è capire quali sono le esigenze dell’utilizzatore in tempi di continua evoluzione», ha continuato Caltagirone, «e offrire un bene compatibile con il suo uso e le sue finanze». Anche perché, ha aggiunto, «l’utilizzatore medio che normalmente destina un terzo del suo reddito al soddisfacimento del bisogno abitativo, non fa esperimenti, cerca di andare sul sicuro».

Le prospettive per la Capitale? «Roma sta vivendo una fase di decisa crescita», ha continuato, «il nostro dipartimento uffici gode del 100% di occupazione». Quanto al residenziale, considerati i tempi di realizzazione, sta vendendo chi già anni fa ha progettato un prodotto prevedendo di ridurre un po’ la superficie per offrire qualcosa che a parità di risorse desse qualcosa in più».

Diverso il discorso per chi ha un prodotto non più compatibile con le finanze medie. Ma la visione di Caltagirone resta «ottimista». Un po’ tutti i partecipanti al panel si sono detti poi convinti che sia Roma a esprimere le maggiori potenzialità di crescita, anche in vista del Giubileo e di Expo 2030. Del resto, «il mercato degli uffici di Roma ha il rapporto qualità prezzo migliore d’Italia, ha sottolineato Caltagirone. Da Emanuele Caniggia di DeA Capital Real Estate sgr a Manfredi Catella di Coima, da Giovanna Della Posta di Invimit a Benedetto Giustiniani di Generali Real Estate, da Massimiliano Morrone del gruppo Unipol fino a Dario Valentino di Investire sgr, insieme a Caltagirone rappresentano quasi 55 miliardi di masse gestite in Italia, i due terzi del mondo dei fondi immobiliari, come sottolineato da Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari.

E un po’ tutti hanno fatto notare l’effetto distorsivo dei tassi. «Non è una politica aderente alla situazione italiana», ha sottolineato Caltagirone, «ma a quella di altri Paesi».