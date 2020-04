Mercato immobiliare in ripresa nel 2019. Pandemia getta ombre sul futuro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilha chiuso un, con un aumento delle compravendite immobiliari, in gran parte sostenute dagli acquisti dellae dai, e si è affacciato alcon un moderato ottimismo, venendo poio dallo scoppio della, che ha notevolmente mutato lo scenario economico mondiale ed italiano, lasciando ad oggi grande incertezza per il futuro.E' quanto emerge dal consuetopresentato oggi in videoconferenza dallaassociazione che rappresenta gli agenti immobiliari italiani, in collaborazione con. Ad illustrare il trend del mercato immobiliare è stato il Vice Presidente FIAIP,, mentre il Presidente Nazionale FIAIP,i, ha affrontato la delicata tematica dell'emergenza attuale e delle prospettive del mercato., Responsabile monitoraggio Dipartimento unità efficienza energetica Enea, e, Vice Presidente I-Com, hanno trattato le tematiche relative alle ristrutturazioni immobiliari ed all'efficienza energetica.Nel 2019, leimmobiliari, favorite dalla buona performance di alcune città capoluogo dove si è registrato un buon incremento degli investimenti immobiliari. Una crescita sostenuta da unasia di chi acquista la, sia da chi considera gli immobili un isicuro (+22%). Una tendenza favorita anche dalla grandeche, grazie al mantenimento di tassi sui minimi storici, hanno supportato circa il 70% delle transazioni immobiliari. In crescita anche gli acquirenti internazionali, in particolare extracomunitari.Le tipologie di immobili più ricercate restano il bilocale (53%) ed il trilocale (42%). Crescono anche le ricerche di abitazioni nelle periferie. Quanto alla motivazione, la principale concerne per l'acquisto della prima casa (83%).Lo scorso anno si è registrata anche una primaegli immobili, che fanno segnare nellaed un calo un po' più accentuato per uffici e terziario (-4,39%), negozi (-4,13%) e capannoni ( -5,27%).Per quanto riguarda le, si registra un, favorito anche dai contratti con, transitori e a canone concordato. Un segmento che ha registrato una brusca frenata è quello degli affitti brevi."Negli ultimi anni il mercato immobiliare aveva fatto segnare un progressivo cambiamento di passo, in netta controtendenza con la mancata crescita del Paese", spiega Mario Condò de Satriano, mettendo in luce anche le "fragilità" del sistema Paese - politica ed economia - che non si è tradotta in una crescita dei valori immobiliari come avviene nel resto d'Europa."Se non ci fosse stata l'emergenza pandemica - aggiunge - il 2020 sarebbe stato un altro anno buono per comprare immobili a prezzi che, nel corso del 2020, si sarebbero potuti ulteriormente stabilizzare".In questo primo scorcio del 2020,di compravendita (20 mila) e contratti di locazione (65 mila)a causa pandemia e si ritiene che questa fase proseguirà fino all'avvio della Fase 2,. Un dato che certamente getta un', così come le disastrose, con evidenti ripercussioni anche sul mercato immobiliare, che conta per circa un quarto del PIL nazionale.Presidente FIAP, ha messo in luce le alterne vicende che hanno caratterizzato il mercato immobiliare a partire dal 2011 e la ripresa accennata negli ultimi sei anni, anche se lodi riferimento. In questa fase sarebbe- sottolinea - perché qualsiasi previsione oggi sarebbe "da chiromante". Tuttoafferma il Presidente, aggiungendo che le riaperture dovranno necessariamente coincidere con il miglioramento della situazione sanitaria, altrimenti non ci sarà una ripartenza.Ilcosì come il- afferma Baccarini - sono decretiche si rivelano. E fa riferimento alla proposta di unche preveda uno, la riduzione del cuneo fiscale e l'immissione di, necessarie per far ripartire investimenti.degli immobili acquistati nel corso 2019. L'analisi delle dinamiche del mercato immobiliare in funzione della classe energetica degli immobili, svolta da ENEA in collaborazione con l'Istituto per la Competitività (I-Com) e FIAIP, su un campione di oltre 800 agenti immobiliari, ha evidenziato cheha riguardato unità nelle, mentre per quellequesta percentuale è arrivatanel 2019 (era al 22% del 2018). Il mercato, però, resta ancora vincolato alle categorie energetiche meno performanti poiché ilha coinvolto(classi F, E, G) ed ancora da ristrutturare."La lettura dei dati 2019 sulle tendenze del mercato immobiliare rispetto al tema dell'efficienza energetica restituisce un, commenta, Vicepresidente dell'Istituto per la Competitività (), che cita anche legettate dalla pandemia die le opportunità che la stessa offre, grazie alle "mutate esigenze abitative", che impongono un "ripensamento in termini di multifunzionalità e versatilità degli spazi domestici" e quindi un'accelerazione degli investimenti in ristrutturazioni di qualità.L'analisi presentata da, responsabiledel monitoraggio delle politiche per l'efficienza energetica, si è focalizzata sulle: prima di tutto quella(la spesa), poi lain termini di aumento di valore dell'immobile e, dal lato del settore creditizio, la rischiosità che accompagna i prestiti erogati per interventi di ristrutturazione.Resta ancora molto da fare per avvicinare domanda ed offerta, ha spiegato Federici, aggiungendo che lepassano per undell'utenza, per azioni didegli operatori immobiliari e di tutti gli altri attori e per adeguati, che coprano almeno il medio periodo. "Un cambiamento comportamentale da parte degli utenti finali - sottolinea il ricercatore - rappresenta un requisito imprescindibile per aggredire l'enorme potenziale di risparmio energetico rappresentato dagli immobili da ristrutturare".