Mercato immobiliare, Idealista: nel 2021 calano i prezzi delle case del 3%, ma è boom della domanda

(Teleborsa) - Il prezzo richiesto per le case usate in vendita in Italia è calato del 3% rispetto a 12 mesi fa, secondo un rapporto pubblicato da idealista, portale immobiliare leader per sviluppo tecnologico. A fine dicembre 2020 l'acquisto di una casa nel nostro Paese aveva un costo di 1.744 euro al metro quadro, contro i 1.692 euro attuali. Nell'ultimo trimestre l'indice dei prezzi si è attestato a -0,3 punti. La curva dei prezzi ha segnato cali nella maggior parte dei mercati analizzati nonostante la crescita della domanda di immobili sul portale sia più che raddoppiata (+122%) rispetto al periodo pre-Covid, arrivando a toccare livelli mai visti prima.

Secondo Vincenzo De Tommaso, Responsabile dell'Ufficio Studi di idealista: "L'andamento dei prezzi è condizionato dalla pandemia, dall'instabilità economica e dal cambiamento degli stili di vita che hanno portato molti acquirenti a riparametrare i criteri di ricerca della propria casa, all'insegna della convenienza e di spazi più ampi. Da un lato il boom della domanda è una risposta emotiva alla pandemia, dall'altro lato, il perdurare della stessa pone un'ombra di incertezza sulla stabilizzazione della situazione economica delle famiglie e continua a comprimere i valori immobiliari".

"Dopo 12 mesi di grande fermento, prevediamo un consolidamento della ripresa nel 2022 con riflesso anche sui prezzi di richiesta che dovrebbero tornare in terreno positivo. Dall'altro lato, altri fattori come i tassi d'interesse che iniziano a salire, la crescita dell'inflazione e una significativa riduzione dello stock abitativo disponibile, sono elementi che potrebbero avere un effetto di raffreddamento sul mercato", ha aggiunto De Tommaso.

(Foto: © Fabio Balbi / 123RF)