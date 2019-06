Mercato immobiliare alberghiero in crescita: 3,4 miliardi per il 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ildi immobili scambiati con contratti di vendita o locazione, +9% rispetto all'anno prima e con uncon un'ulteriore crescita del fatturato aSono i dati emersi nel "", presentato all'Hospitality Forum 2019, organizzato a Milano da Scenari Immobiliari in collaborazione con Castello Sgr, e che ha evidenziato in particolare un aumento della propensione all'investimento nel settore da parte di investitori istituzionali.Per quanto riguarda l', il 2018 ha visto un, con una, prendendo in considerazione anche le acquisizioni di gruppi e società con sottostante asset che hanno contraddistinto il comparto.Nel complesso sono: particolarmente attive le società di privati equity (circa il 21% degli investimenti), seguite dagli investitori istituzionali (17%), dagli operatori alberghieri (11%) e dal Reit (9%)."Il mercato italiano della ricettività è fucina di proposte legate a specificità del territorio, paesaggio, arte, storicità del luogo, gastronomia, design", ha commentato, direttore di ricerca di Scenari Immobiliari."La crescita del mercato alberghiero italiano - ha dichiarato, ad di Castello Sgr - è una notizia molto positiva non solo per gli operatori, ma anche per l'indotto che il turismo crea per l'occupazione e per l'economia nazionale".