Mercato due ruote vola a febbraio: immatricolazioni +20%

(Teleborsa) -l mercato dellenel mese di. In base ai dati diffusi da Confindustria Ancma, le immatricolazioni sono state 16.020 (veicoli superiori a 50cc), pari alSono glia trascinare verso l'alto le vendite con 8.181 unità immatricolate e un consistente +30,3%, mentre lecon 7.839 pezzi venduti ottengono un buon +10,9%. Le vendite deiregistrano un lieve decremento, con 1.093 registrazioni pari a un -1,8%. Il mese di febbraio pesa in media il 6% del totale anno."Il nostro mercato - ha dichiarato Andrea Dell'Orto, presidente di Confindustria Ancma - continua a mostrarenonostante, soprattutto in termini di previsioni per il secondo semestre dell'anno". "Siamo in attesa che diventino pienamente operativi gli incentivi per le 2 ruote elettriche che seppure rappresentino ancora una nicchia,, ha concluso.