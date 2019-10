Mercato due ruote bene a settembre: immatricolazioni +3,5%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Cresce il mercato delle due ruote nel mese di settembre. In base ai dati diffusi daNel periodo gennaio-settembre 2019, sono le moto a trascinare verso l'alto le vendite con 86.211 pezzi venduti, +8,60%, mentre gli scooter registrano un incremento del 4,81% a 112.112 unità."Il mese di settembre - ha dichiarato, Commissario di Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) - segna la ripresa di un cammino positivo del nostro mercato che, sebbene ancora distante dai volumi pre-crisi, cresce in modo pressoché' ininterrotto da sei anni e in controtendenza rispetto a molti altri mercati e settori.".