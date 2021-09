Mercato bici verso boom grazie a e-bike. Banca Ifis stima incassi cicloturismo a 20 miliardi

Lunedì 20 Settembre 2021, 11:45

(Teleborsa) - Banca Ifis , in qualità di Premium Partner delle Classiche del ciclismo italiano, dedica l'ultimo studio dell'osservatorio Market Watch all'ecosistema italiano della bicicletta, consapevole che il settore sta conoscendo un importante sviluppo, grazie anche all'avvento della bici elettrica dopo che la domanda è cresciuta già del 20% dal 2018 ad oggi.

L'intera filiera - indica il report - è composta da 2.900 aziende, occupa 17 mila addetti e produce 9 miliardi di euro di ricavi l'anno. Stando all'analisi, nel biennio 2021-2022 un'industria su due prevede un aumento dei ricavi e solo il 10% stima una contrazione. Un segnale di un comparto che cresce sull'onda dell'innovazione e dell'impronta sostenibile:

Il settore si è rivelato anticiclico: nel 2020 ben il 90% dei produttori ha aumentato o confermato gli investimenti. Digitale, sostenibilità e ricerca sono ai primi posti per crescere in quella che è divenuta una filiera sostenibile: il 78% delle aziende adotta pratiche green, il 24% è attento ai principi dell'economia circolare. Il 69% dei produttori è impegnato nel riciclo dei rifiuti, il 24% si è attivato per ridurre gli scarti di produzione, il 21% punta sulla riduzione dei consumi e su opere di efficientamento energetico, il 16% sull'utilizzo di fonti di energia rinnovabili e il 9% è riuscito a ridurre le emissioni e l'utilizzo di inquinanti.

Il driver di mercato è la bici elettrica. Nel 2020 sono state vendute nel nostro Paese oltre 2 milioni di bici tra prodotti made in Italy e d'importazione (+17% rispetto al 2019 e + 26% rispetto al 2018) di cui 1,73 milioni di bici tradizionali (+14%) e 280 mila eBike

(+44%). L'81% dei distributori stima un trend in crescita anche per il biennio 2021-22.

L'indotto del turismo a due ruote ha numeri importanti: i cicloturisti spendono 4,6 miliardi di euro l'anno, pari al 5,6% dell'intera spesa turistica generata a livello nazionale. Si tratta di un fenomeno localizzato soprattutto nel Nord Italia che attira molti stranieri (il 62% del totale cicloturisti) che generano una spesa pari a 2,9 miliardi di euro l'anno e provengono soprattutto da Germania, Francia e Austria. Il comparto è destinato a crescere: secondo le stime dell'Ufficio studi di Banca Ifis, circa 20 miliardi di euro dai cicloturisti, quadruplicando di fatto i volumi attuali. Uno degli elementi chiave per migliorare l'offerta è il potenziamento della rete viaria dedicata.