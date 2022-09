Mercato auto UE: scatta recupero ad agosto, immatricolazioni (+4,4%)

(Teleborsa) -dopo un altro mese difficile registrato a luglio. E' quanto emerge dai dati pubblicati dall', l'associazione europea dei produttori di auto, che ha fornito i numeri dui due mensilità dopo la pausa estiva.Le(EU 28) registrano unad agosto dopo il, attestandosi a 650.305 unità rispetto alle 622.821 unità vendute lo scorso anno. Il dato lascia in passivo il bilancio da inizio anno che fa segnare un(Associazione di libero scambio che comprende Svizzera, Islanda e Norvegia) ed il Regno Unito, le venditead agosto dopo il -10,6% di luglio. Nell'ambito della sola Eurozona (EU 14) le vendite sono salite del 6,6% ad agosto dopo il -9,4% di luglio, mentre le vendite dell'Europa Occidentale (Eurozona + EFTA + UK) risultano in recupero del 4,1% ad agosto dopo il -9,8% di luglio.Ad agosto,fa segnare unal pari della Spagna che registra un +9,1%. Più moderato il rialzo della Francia (+3,8%) e della Germania (+3%).Per quanto concerne i singoli marchi,registra unnel complesso dell'Unione Europea più EFTA e UK, con unain recuperoIn particolare il marchio Fiat fa segnare un -3,5% e Peugeot +23,1%. Stessa dinamica se si considera l'Europa Occidentale (Area Euro più EFTA e UK), dove Stellantis segna un +12% di vendite con una quota di mercato in aumento al 19,3%.Anche il, comprese Audi e Porsche, mostra una performance positiva in Europa Occidentalee porta la sua quota al 26,5%.Fra gli altri marchi più popolari in Europa, laregistra uncon una quota in calo all'8,2%. La tedescafa segnare un importantecon quota di mercato al 6,1%, mentreregistra uncon quota di mercato al 7,6%.