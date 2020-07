Mercato auto UE ancora in affanno a giugno. Francia in controtendenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nello scorso mese di giugno, le immatricolazioni di nuove autovetture nell'UE sono state pari a, con un calo del 22,3% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, quando furono vendute 1.222.942 auto. Lo rende notoTuttavia, questo indica un lieve miglioramento rispetto ache aveva fatto segnare un calo delin tutta l'Unione europea.Sebbene i concessionari abbiano riaperto le attività dopo l'abolizione delle misure di blocco, la domanda non si è completamente ripresa nel mese scorso. Tutti iE hanno continuato a registrare cali significativi a giugno, con(+1,2%) unica eccezione. Quest'ultimo dato può essere spiegato dai nuovi incentivi per stimolare le vendite di veicoli a bassa emissione introdotti dal governo francese all'inizio di giugno. Negli altri principali mercati automobilistici si registrano tutti cali a due cifre:Prendendo invece in esame i primi sei mesi dell'anno, la domanda dell'UE di nuove autovetture si è contratta delil risultato di quattro mesi consecutivi di declino senza precedenti. Tra i quattro principali mercati, laha visto il calo maggiore (-50,9%), seguita da Italia (-46,1%), Francia (-38,6%) e Germania (-34,5%).Il gruppo Fiat Chrysler Automobiles ha immatricolato a giugno in Europa, Efta e Regno Unito 64.927 auto, ilin meno dello stesso mese del 2019. La quota scende dal 6,1 al 5,7%i le auto vendute dal gruppo sono 290.562, in calo delrispetto all'analogo periodo dell'anno scorso. La quota è pari al 5,7% (era il 6,4%).