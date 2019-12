Mercato auto europeo in recupero a novembre ma bilancio 11 mesi modesto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilchiude un mese di, ma ilevidenzia una sostanziale. Secondo gli ultimi dati dell'Associazione europea dei produttori di auto (), lesu base annua attestandosi a circa 1,176 milioni di unità, mentre quelle che includono anche l'EFTA, l'Associazione europea del libero scambio (Svizzera, Islanda e Norvegia), crescono del 4,5% a 1,210 milioni. Nell'ambito della sola(EU 15) lea circa 1,056 milioni.Nonostante il buon andamento di novembre, ladell'anno per i 28 Paesi membri segna una stagnazione, variazione che non cambia includendo l'area EFTA, mentrevedeCresce moderatamente il, chiudendo gli. Fra le altre grandi economie europee, volano le vendite ina novembre (+9,7% che porta il cumulato a +3,9%). Cresce su mese(+2,3%), ma l'anno si avvia a chiudere con un segno meno (-5,7%). Ristagna lasia sul mese (+0,7%) che sul cumulato (-0,2%).Per quanto concerne i singoli marchi,(FCA) registra unnel complesso dell'Unione Europea più EFTA, con unache. Peggiore la performance se si considera l'Europa Occidentale (Area Euro più EFTA) che segna un -5,1%.Ilmostra una grande crescita delle immatricolazioni (nell'area UE+EFTA), con un aumento delladal 23,7% precedente.Fra i marchi più popolari in Europa, lasegna un, con una, mentre la connazionalesegna uned una. Le tedeschefanno rispettivamentedi immatricolazioni con quote di mercato rispettivamente pari a 7,3% ed al 7,1%.