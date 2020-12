© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Alla fine dellein Italia difficilmente supereranno la cifra di, con un calo delcirca rispetto allo scorso anno, quando sono state"Iltuttavia nel, se il mercato sarà adeguatamente sostenuto da incentivi alla rottamazione, potrebbe esserci unvisto che almeno mezzo milione di auto nuove non è stato comprato a causa del lockdown". Lo spiegaPresidente del Gruppo Intergea e co-founder di Italia Bilanci, che ha stilato con FederAuto un dettagliato Rapporto sul settore, la suaTra leche emergono dallo studio, per il prossimo futuro, "c'è l'aumento della componente online - afferma - internet rafforzerà il suo ruolo nella scelta dell'automobile e del concessionario a cui affidarsi. La compravendita continuerà a concludersi dal vivo e in presenza, ma chi vuole comprare una vettura si documenterà sempre di più sul web. Anche la video-chiamata andrà a consolidarsi come strumento di consulenza. Una vetrina online