Mercati, USA: cambiamento climatico e stablecoin potenziali rischi sistemici

(Teleborsa) - Il cambiamento climatico, la rapida crescita delle stablecoin e la retail mania di inizio anno sono alcune delle principali minacce per il sistema finanziario degli Stati Uniti. È quanto emerge dalla relazione annuale del Financial Stability Oversight Council (FSOC), nel quale emerge che l'economia statunitense è migliorata dall'inizio della pandemia, ma dove i rischi per il sistema finanziario sono maggiori rispetto alla situazione pre-Covid.

"I rischi per la stabilità finanziaria degli Stati Uniti sono elevati rispetto a prima della pandemia, anche se le vulnerabilità finanziarie delle banche e delle controparti centrali sono basse", ha commentato il segretario al Tesoro Janet Yellen. L'ex numero uno della FED ha fatto notare che bisogna tenere in considerazione potenziali shock legati all'elevato livello di incertezza che caratterizza le prospettive di crescita globale e vulnerabilità legate agli elevati prezzi degli asset. "Inoltre, il rapporto evidenzia l'importanza fondamentale dell'attenzione e del coordinamento normativo per quanto riguarda le stablecoin e altri crypto asset, poiché il mercato di questi asset continua a crescere ed evolversi rapidamente", ha aggiunto.

Non sono da trascurare alcuni episodi sui mercati finanziari che hanno generato una volatilità insolitamente elevata. Un'ondata di interesse da parte degli investitori al dettaglio in alcune azioni come GameStop "ha messo in luce considerazioni relative alle innovazioni finanziarie che hanno facilitato l'accesso a questi mercati", si legge nel rapporto. Un altro episodio degno di nota è quello che ha riguardato il fallimento del fondo Archegos, che ha portato a grandi perdite per alcune banche. "Questo episodio ha evidenziato l'importanza delle pratiche di gestione del rischio di credito di controparte e una visibilità relativamente limitata sulle attività dei veicoli di investimento privati altamente indebitati", è la valutazione del FSOC.

Viene riconosciuto che le innovazioni che democratizzano l'accesso ai mercati possono offrire risultati positivi, come aumentare la diversità dei partecipanti al mercato. "Tuttavia, possono anche emergere vulnerabilità, tra cui l'aumento della volatilità dei prezzi e la manipolazione dei mercati guidata dai social media, che le policy e gli strumenti esistenti potrebbero non essere progettati per affrontare", viene sottolineato.

L'organizzazione raccomanda che le agenzie federali e statali continuino a monitorare i rischi per la sicurezza informatica e conducano esami sulla sicurezza informatica degli istituti finanziari e delle infrastrutture finanziarie per garantire, tra l'altro, un monitoraggio solido e completo della sicurezza informatica, soprattutto alla luce dei nuovi rischi posti dalla pandemia, incidenti ransomware e attacchi alle catene di approvvigionamento.