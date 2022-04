Mercati UE e USA chiusi per festività. In Asia pesa delusione tassi Cina

Venerdì 15 Aprile 2022, 10:15







(Teleborsa) - Ferme, oggi, le piazze finanziarie europee ed americane, nel venerdì che precede la festività di Pasqua. Si muove in forte calo la borsa di Mosca, l'unica che scambia in Europa. L'indice Moex cede l'1,55% a 2.4021 punti. Debole il rublo, scambiato a 80,88 sul dollaro e 87,41 sull'euro.



Seduta a ranghi ridotti, invece, per le borse asiatiche deluse dalla decisione della Cina di non tagliare i tassi di interesse. Una mossa attesa dagli investitori in riposta al rallentamento dell'economia cinese dovuta alla riacutizzazione dei focolai di Covid-19.



Restando in tema di banche centrali, delusi i mercati anche dalla BCE che ieri ha confermato tassi di interesse invariati ed il possibile ritiro delle misure di QE entro il terzo trimestre. Sul mercato valutario, l'euro è precipitato al minimo di due anni contro il dollaro USA, poiché i commenti della presidente Christine Lagarde hanno confermato che la BCE non ha fretta di aumentare i tassi, in contrasto con l'inasprimento della politica monetaria dalla Federal Reserve.