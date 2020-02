Mercati sulla parità. Milano recupera dai minimi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in linea con le altre Borse europee, dopo aver scontato stamattina il ritorno di preoccupazioni per il. Spunti positivi sono arrivati dal PMI dell'Eurozona, mentre si attendono i dati USA del pomeriggio.L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,08. Lieve calo dello spread, che scende a +134 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,90%.piccolissimo aumento per Francoforte, che evidenzia un +0,14%, incerta Londra, che lima lo 0,09%, stabiòe Parigi, che resta incollata sui livelli della vigilia., riportando una variazione pari a -0,01% sul FTSE MIB.di Piazza Affari, in primo piano Nexi, che mostra un forte aumento del 2,59%, ancora sull'effetto big europea.Andamento positivo per Poste Italiane, che avanza di un discreto +1,73%.Ben comprata STMicroelectronics, che segna un forte rialzo dell'1,39%.Leonardo avanza dell'1,31%.Fra i peggiori Tenaris, che continua la seduta con -3,40%.Affonda Azimut, con un ribasso del 2,87%.Crolla Prysmian, con una flessione del 2,16%.Risale dai minimi Unicredit (-1,84%), dopo esser stata penalizzata dalle indiscrezioni sull'uscita di Mustier.