Mercati sotto pressione, spaventa l'incubo recessione

(Teleborsa) -, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità, grazie ad acquisti selettivi su alcuni titoli. I timori di una nuova recessione negli Stati Uniti, riacutizzati dai dati macro sul settore manifatturiero, stanno facendo fuggire gli investitori dai mercati azionari.Prevale la cautela sull'Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,07%. Seduta in lieve rialzo per l'oro, che avanza a 1.317,5 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,32%.Invariato lo spread, che si posiziona a +249 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,48%.Francoforte prosegue con un calo frazionale dello 0,26%. Tentenna Londra, con un ribasso dello 0,59%. Giornata fiacca anche per Parigi, che segna un calo dello 0,31%., il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 21.106 punti.In buona evidenza a Milano i comparti alimentare (+4,26%), automotive (+0,93%) e telecomunicazioni (+0,77%). Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti tecnologia (-1,98%), sanitario (-0,93%) e media (-0,86%).Tra idi Milano, in evidenza Campari (+4,43%) grazie alla promozione di Goldman Sachs.Denaro inoltre su Fiat Chrysler (+2,32%) sempre al centro delle voci di M&A. Sulla sua scia corre Exor (+1%).Le peggiori performance, invece, si registrano su STMicroelectronics, che ottiene -2,31%.Seduta negativa per Recordati, che mostra una perdita dell'1,35%.Tra i, Gima TT (+2,70%), Danieli (+2,68%), Ivs Group (+1,50%) e doBank (+1,43%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Fincantieri, che ottiene -2,55%.Scivola Maire Tecnimont, con un netto svantaggio dell'1,99%.Tonfo di Mondadori, che mostra una caduta del 3,37%.In rosso Brunello Cucinelli, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,91%.