Mercati, seduta incolore per l'Europa

(Teleborsa) - Seduta interlocutoria per le principali borse europee che confermano la prudenza dell'avvio. Ilha detto che la banca centrale americana può essere paziente, in quanto l'inflazione "è bassa e sotto controllo". A Piazza Affari continua a tenere banco la crisi di Banca Carige mentre tornano a rincorrersi voci di. Uno dei nomi che circolano in questi giorni è quello di Unicredit.Sul mercato Forex, l'Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,30%. Lieve aumento per l'oro, che mostra un rialzo dello 0,42%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,63%.Si riduce di poco lo spread, che si porta a +264 punti base, con un lieve calo di 4 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,83%.Francoforte, scambia con un -0,28%. Senza spunti Londra -0,12%. Debole Parigi, che cede lo 0,36%., si muove sotto la parità il FTSE MIB, che scende a 19.260 punti, con uno scarto percentuale dello 0,21%.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti alimentare (+2,30%), media (+1,34%) e vendite al dettaglio (+1,02%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori utility (-0,54%), beni industriali (-0,50%) e beni per la casa (-0,47%).Tra idi Milano, in evidenza Campari (+2,38%), Unipol (+2,10%), Saipem (+2,03%) e UnipolSai (+0,94%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Brembo, che ottiene -4,67%.Tra le banche, Banco BPM, registra un ribasso del 2,57% mentre UBI Banca, scende dell'1,77%.del FTSE MidCap, Gima TT (+5,31%), Acea (+3,05%), Cattolica Assicurazioni (+2,64%) e Ivs Group (+2,36%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Credem, che continua la seduta con -2,45%.