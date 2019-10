Mercati prudenti guardano a voto Parlamento UK su Brexit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari. L'attenzione degli investitori resta concentrata sulla Brexit e sul voto nel weekend del Parlamento inglese sul nuovo accordo tra UE e GB raggiunto la vigilia. Intanto si rafforzano i timori di unsempre più marcato con il PIL cinese cresciuto al tasso minimo da quasi 30 anni.A Piazza Affari focus su TIM: oggi si riunisce il comitato nomine, con Salvatore Rossi favorito per la presidenza.Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,113. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.488,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07%.Invariato lo spread, che si posiziona a +129 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,90%.incolore Francoforte, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Sottotono Londra che mostra una limatura dello 0,34%. Poco mossa Parigi, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Al palo anche il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 22.357 punti.In buona evidenza a Milano i comparti media (+0,72%) e assicurativo (+0,50%).Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti alimentare (-1,33%), beni per la casa (-0,86%) e automotive (-0,50%).Tra idi Milano, in evidenza BPER (+1,51%) grazie all'upgrade di Hsbc.Bene inoltre Nexi (+0,95%), Azimut (+0,78%) e UBI Banca (+0,73%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Leonardo, che ottiene -2,64%. In rosso Pirelli, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,95%. Campari scende dell'1,39%.del FTSE MidCap, Tinexta (+1,92%), Rai Way (+1,83%), Credito Valtellinese (+1,72%) e Cattolica Assicurazioni (+1,48%). Giù, invece, OVS -1,98% e Interpump -1,47%.