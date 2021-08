Mercati prudenti aspettando Jackson Hole. Piazza Affari procede debole

Giovedì 26 Agosto 2021, 11:45

(Teleborsa) - Milano è debole assieme alle altre Borse di Eurolandia, che restano alla finestra in attesa dell'avvio del simposio di Jackson Hole, in Wyoming, dove la fed farà il punto sulla situazione attuale e potrebbe definire i dettagli dell'avvio del "tapering" entro o oltre la fine dell'anno.



Ingessato il cambio Euro / Dollaro USA a 1,176. Lieve calo dell'oro, che scende a 1.784,7 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 67,57 dollari per barile, in calo dell'1,16%.



Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +107 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,67%.



Tra gli indici di Eurolandia tentenna Francoforte, che cede lo 0,53%, debole Londra, che registra una flessione dello 0,43%, si muove sotto la parità Parigi, evidenziando un decremento dello 0,37%. A Milano, si muove sotto la parità il FTSE MIB, che scende a 25.939 punti, con uno scarto percentuale dello 0,47%.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, ben impostata Azimut, che mostra un incremento dell'1,37%.



Tonica Unipol che evidenzia un bel vantaggio dell'1,16%.



Composta Buzzi Unicem, che cresce di un modesto +0,77%.



Performance modesta per Banca Generali, che mostra un moderato rialzo dello 0,59%.



I più forti ribassi, invece, si verificano su Snam, che continua la seduta con -1,33%.



Terna scende dell'1,23%.



Calo deciso per Italgas, che segna un -1,1%.



Sotto pressione CNH Industrial, con un forte ribasso dell'1,17%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, La Doria (+1,79%), MARR (+1,76%), Juventus (+0,98%) e Sanlorenzo (+0,90%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Tod's, che continua la seduta con -2,09%.



Soffre De' Longhi, che evidenzia una perdita dell'1,72%.



Preda dei venditori Biesse, con un decremento dell'1,66%.



Si concentrano le vendite su Brunello Cucinelli, che soffre un calo dell'1,44%.