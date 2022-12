Mercati prudenti alle prese con le banche centrali

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia, con il sentiment degli investitori sempre condizionato dalle banche centrali specie dopo la sterzata della Bank of Japan alla sua politica monetaria. L'istituzione guidata da Kuroda era stata fino ad oggi l'unica tra le banche centrali a lasciare immutata la propria posizione ultraespansiva.Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,061. L'Oro, in aumento (+1,14%), raggiunge 1.807,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 75,75 dollari per barile.Invariato lo spread, che si posiziona a +215 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,41%.andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a -0,18%, poco mosso Londra, che mostra un +0,04%; sostanzialmente invariato Parigi, che riporta un moderato -0,16%. Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 23.728 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il FTSE Italia All-Share, che rimane a 25.720 punti.Tra lea grande capitalizzazione, bene le banche: Unicredit avanza del 3,52%. Si muove in territorio positivo Banco BPM, mostrando un incremento del 2,89%. Denaro su BPER, che registra un rialzo dell'1,85%.Piccolo passo in avanti per ENI, che mostra un progresso dell'1,40%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su Campari, che prosegue le contrattazioni a -2,07%.Scivola DiaSorin, con un netto svantaggio dell'1,72%.In rosso Iveco, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,59%.Piccola perdita per Nexi, che scambia con un -1,35%.di Milano, OVS (+3,34%), Saras (+2,24%), Juventus (+2,15%) e Banca Ifis (+2,11%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Salcef Group, che prosegue le contrattazioni a -2,56%.Spicca la prestazione negativa di MARR, che scende del 2,49%.Mutuionline scende del 2,36%.Calo deciso per Piaggio, che segna un -2,08%.Tra i dati08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso -2,5%; preced. -4,2%)08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 30,6%; preced. 34,5%)14:30: Permessi edilizi (atteso 1,49 Mln unità; preced. 1,51 Mln unità)14:30: Apertura cantieri (atteso 1,4 Mln unità; preced. 1,43 Mln unità)16:00: Fiducia consumatori (atteso -22 punti; preced. -23,9 punti).