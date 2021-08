Mercati positivi, Milano resta alla finestra

Martedì 10 Agosto 2021, 11:15

(Teleborsa) - Si muove all'insegna del rialzo la seduta finanziaria delle borse europee, mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori della vigilia. L'indice tedesco Zew, che monitora il sentiment degli investitori tedeschi, ha mostrato un nuovo calo in agosto, confermando le attese.



L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,173. L'Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.730,8 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,20%.



Sulla parità lo spread, che rimane a quota +106 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,56%.



Nello scenario borsistico europeo resta vicino alla parità Francoforte (+0,09%), piatta Londra, che tiene la parità, e senza spunti Parigi, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.



Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB che si ferma a 26.184 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 28.725 punti.



In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap (+0,39%); con analoga direzione, poco sopra la parità il FTSE Italia Star (+0,6%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza Prysmian (+2,36%), Interpump (+1,30%), A2A (+1,02%) e Campari (+0,92%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su BPER, che ottiene -1,16%.



Sotto pressione Banco BPM, con un forte ribasso dell'1,06%.



Sottotono Unipol che mostra una limatura dello 0,92%.



Deludente Leonardo, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Ferragamo (+2,61%), Webuild (+2,26%), Carel Industries (+2,03%) e Technogym (+1,81%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Bff Bank, che continua la seduta con -3,86%.



Affonda Banca Popolare di Sondrio, con un ribasso del 2,08%.



Soffre Ascopiave, che evidenzia una perdita dell'1,35%.



Fiacca la Doria, che mostra un piccolo decremento dello 0,54%.