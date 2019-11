Mercati positivi. Milano in stand by con spunti sulle banche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, dopo le notizie positive giunte sul fronte del commercio mondiale e dai dati macro della giornata. A sostenere il mercato italiano contribuiscono i, che sono sotto i riflettori neiL'Euro / Dollaro USAcontinua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,108. Torna a salire lo spread, attestandosi a +136 punti base, con un aumento di 5 punti base, con il posizione sostanzialmente stabile su 1,109.poco mossa Francoforte, che mostra un +0,15%, sostanzialmente invariata Londra, che riporta un moderato +0,08%, seduta buona per Parigi, che riflette un moderato aumento dello 0,38%, grazie all'exploit di SocGen (+5,7%) dopo i risultati.A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 23.400 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 25.418 punti. Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (+0,12%); in moderato rialzo il FTSE Italia Star (+0,34%).di Milano c'è Diasorin (+3,69%), seguita da Unicredit (+2,22%), alla vigilia dei risultati.Bene anche Ferragamo (+1,67%) e Fineco (+1,44%).La meggiore si conferma Poste Italiane, che prosegue le contrattazioni a -2,01% dopo i conti.Vendite su Campari, che registra un ribasso dell'1,68%.Seduta negativa per Tenaris, che mostra una perdita dell'1,28%.