Mercati positivi ma cauti. Milano frena con le banche

(Teleborsa) - Si muovono cautamente positivi i mercati europei, con l'attenzione degli investitori ancora rivolta alle banche centrali: in settimana arrivano, infatti, i verbali della Fed e della BCE. Più prudente Piazza Affari che resta indietro con le banche, mentre lo spread torna a salire oltre 200 punti.



Sul mercato valutario, sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,043. L'Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.809,1 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,28%.



Torna a salire lo spread, attestandosi a +190 punti base, con un aumento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,17%.



Tra le principali Borse europee incolore Francoforte, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, andamento positivo per Londra, che avanza di un discreto +0,91%; sostanzialmente tonico Parigi, che registra una plusvalenza dello 0,66%. A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 21.367 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 23.377 punti.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, vola DiaSorin, con una marcata risalita del 3,01%.



Brilla ENI, con un forte incremento (+2,42%).



Ottima performance per Amplifon, che registra un progresso del 2,27%.



Exploit di Tenaris, che mostra un rialzo del 2,16%.



Le peggiori performance, invece, si registrano su Saipem, che ottiene -5,71%.



Sessione nera per Banco BPM, che lascia sul tappeto una perdita del 3,85%.



In perdita BPER, che scende del 2,37%.



Sotto pressione Intesa Sanpaolo, con un forte ribasso del 2,21%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Mfe A (+2,53%), Alerion Clean Power (+1,87%), Juventus (+1,28%) e B.F (+1,11%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca MPS, che ottiene -3,86%.



Pesante doValue, che segna una discesa di ben -2,79 punti percentuali.



Soffre Wiit, che evidenzia una perdita dell'1,91%.



Preda dei venditori Webuild, con un decremento dell'1,73%.



Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:



Lunedì 04/07/2022

08:00 Germania: Bilancia commerciale (atteso 2,7 Mld Euro; preced. 3 Mld Euro)

11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, annuale (atteso 36,7%; preced. 37,2%)

11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, mensile (atteso 1%; preced. 1,2%)



Martedì 05/07/2022

02:45 Cina: PMI servizi Caixin (preced. 41,4 punti)

08:45 Francia: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,1%).