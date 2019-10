Mercati poco mossi. A Milano corre FCA, a Parigi Peugeot

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, così come Piazza Affari, in una giornata ricca di dati macroeconomici, come di consueto a fine mese, mentre prosegue la stagione delle trimestrali. C'è anche attesa per la, stasera.A Milano focus su FCA dopo la conferma di trattative con PSA, controllante di Peugeot, per una possibile integrazione. Attenzione anche a Pirelli che ha lanciato l'allarme profitti.Sul mercato dei cambi, nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,111. L'Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,47%. Il(Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 55,61 dollari per barile.In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +136 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,99%.Francoforte, mostra un calo frazionale dello 0,24%. Senza slancio Londra, che negozia con un +0,06%. Piccoli passi in avanti per Parigi, che segna un incremento marginale dello 0,22%., con il FTSE MIB che si attesta a 22.648 punti.In buona evidenza a Milano i comparti automotive (+3,28%), sanitario (+2,54%) e servizi finanziari (+1,77%).Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti bancario (-1,81%), beni per la casa (-0,97%) e assicurativo (-0,89%).Tra idi Milano, in evidenza Fiat Chrysler (+9,57%), Exor (+4,92%), Amplifon (+4,12%) e Recordati (+1,98%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Pirelli -7,06%. Vendite anche sulle banche, come Unicredit -2,63%, Banco BPM -2,43% e BPER -2,24%.Al Top tra le azioni italiane a, Carel Industries (+2,86%), Zignago Vetro (+1,39%), ERG (+1,26%) e Mondadori (+0,74%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Gima TT, che prosegue le contrattazioni a -2,46%.Sensibili perdite per Brembo, in calo del 2,38%.In apnea Interpump, che arretra del 2,32%.Tonfo di OVS, che mostra una caduta del 2,30%.