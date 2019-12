Mercati ostaggio delle banche centrali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Finale all'insegna della cautela per Milano e le altre borse europee. Il mood dei mercati è segnato dal, dagli incontri delle. Stasera è previsto l'che dovrebbero restare invariati, mentre domani sarà la volta della BCE, nella prima riunione presieduta dal neo presidente. Sullo sfondo restano letra Stati Uniti e Cina.Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,02%. L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,50%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,27% e continua a trattare a 58,49 dollari per barile.Invariato lo spread, che si posiziona a +154 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,21%.guadagno moderato per Francoforte +0,58%. Trascurata Londra, che resta incollata sui livelli della vigilia. Timidi passi in avanti per Parigi, che segna un incremento marginale dello 0,22%., riportando una variazione pari a +0,14% sul FTSE MIB.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori tecnologia (+1,14%), telecomunicazioni (+1,05%) e utility (+0,97%).Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti beni per la casa (-1,72%), chimico (-0,80%) e immobiliare (-0,78%).di Piazza Affari, effervescente Nexi, con un progresso del 3,83%.Incandescente Buzzi Unicem, che vanta un incisivo incremento del 2,29%.Denaro su Pirelli, che registra un rialzo dell'1,56%.Bilancio decisamente positivo per Atlantia, che vanta un progresso dell'1,47%.I più forti ribassi, invece, si verificano su Moncler, che continua la seduta con -1,88%.Sotto pressione Fiat Chrysler, che accusa un calo dell'1,53%.Scivola Prysmian, con un netto svantaggio dell'1,52%.di Milano, CIR (+4,18%), Rai Way (+3,11%), Cerved Group (+2,28%) e Inwit (+1,98%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Banca MPS, che continua la seduta con -2,65%.In rosso Mutuionline, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,96%.Spicca la prestazione negativa di SOL, che scende dell'1,80%.Carel Industries scende dell'1,78%.