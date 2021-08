Mercati in stand-by. Tonica Piazza Affari

Mercoledì 11 Agosto 2021, 14:00

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei. Positiva invece la performance di Piazza Affari, che prende un vantaggio rispetto al resto d'Europa. Essendo la settimana di Ferragosto, i volumi sono contenuti. Il via libera del Senato USA al piano infrastrutturale sostiene i maggiori titoli del settore costruzioni - Webuild, Buzzi Unicem e Cementir - che sono già molto presenti nel mercato statunitense.



L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,171. L'Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,52%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,04%) si attesta su 67,58 dollari per barile.



In salita lo spread, che arriva a quota +108 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,59%.



Tra gli indici di Eurolandia piatta Francoforte, che tiene la parità, piccoli passi in avanti per Londra, che segna un incremento marginale dello 0,45%, e giornata moderatamente positiva per Parigi, che sale di un frazionale +0,23%.



Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,49% a 26.329 punti, proseguendo la serie di sette rialzi consecutivi, iniziata il 3 di questo mese; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,49%, portandosi a 28.885 punti.



Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,59%); senza direzione il FTSE Italia Star (+0,14%).



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, brilla Buzzi Unicem, con un forte incremento (+2,69%).



Andamento positivo per Banco BPM, che avanza di un discreto +1,8%.



Ben comprata Interpump, che segna un forte rialzo dell'1,77%.



Leonardo avanza dell'1,71%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Ferragamo (+4,18%), Sanlorenzo (+3,67%), Webuild (+3,25%) e Bff Bank (+3,21%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Brunello Cucinelli, che ottiene -1,89%.



Spicca la prestazione negativa di MARR, che scende dell'1,01%.



Sostanzialmente debole Mediaset, che registra una flessione dello 0,75%.



Si muove sotto la parità ERG, evidenziando un decremento dello 0,72%.