(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei., che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa.Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,227. L'Oro è sostanzialmente stabile su 1.878 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,92%.Sulla parità lo spread, che rimane a quota +109 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,52%.ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata Londra, che resta incollata sui livelli della vigilia, e nulla di fatto per Parigi, che passa di mano sulla parità.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,26%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 24.294 punti.Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (+0,02%); in moderato rialzo il FTSE Italia Star (+0,35%).In luce sul listino milanese i comparti sanitario (+1,22%), tecnologia (+1,12%) e automotive (+0,68%).Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti materie prime (-1,18%), immobiliare (-0,47%) e alimentare (-0,42%).Tra idi Milano, in evidenza Saipem (+2,26%), Recordati (+1,36%), DiaSorin (+1,31%) e STMicroelectronics (+1,19%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Atlantia, che ottiene -1,36%.Discesa modesta per Leonardo, che cede un piccolo -0,84%.Pensosa Pirelli, con un calo frazionale dello 0,52%.del FTSE MidCap, Falck Renewables (+2,12%), Tinexta (+1,90%), Sesa (+1,37%) e Banca Farmafactoring (+1,24%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Biesse, che continua la seduta con -1,52%.Vendite su Carel Industries, che registra un ribasso dell'1,41%.Seduta negativa per Cerved Group, che mostra una perdita dell'1,38%.Sotto pressione Datalogic, che accusa un calo dell'1,24%.