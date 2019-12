Mercati in stand-by. Tonica Piazza Affari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, con volumi via via decrescenti all'avvicinarsi delle festività natalizie. Queste ultime giornate, praticamente, chiudono l'operatività di dicembre e dell'intero 2019, a parte l'attività funzionale delle pochissime giornate feriali cdi qui a fine anno. Sullo sfondo i temi della Brexit e delle trattative USA-Cina.L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,112. Aumenta di poco lo spread, che si porta a +165 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti, a fronte di un rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,42%.senza spunti Francoforte, che segna un modesto +0,17%, tentenna Londra, che registra un quasi nulla di fatto, in linea con Parigi, che mostra un +0,06%., con il FTSE MIB che sale dello 0,63% a 23.858 punti.Tra lea grande capitalizzazione, buoni spunti su Leonardo, che mostra un ampio vantaggio dell'1,46%.Ben impostata Recordati, che mostra un incremento dell'1,41%.Tonica Hera che evidenzia un bel vantaggio dell'1,16%.In luce Terna, con un ampio progresso dell'1,02%.Dal lato negativo, appare fiacca UBI Banca, che registra un -0,60%.del FTSE MidCap si segnala doValue (+6,65%), dopo l'acquisto dell'80% di Fps da Eurobank.