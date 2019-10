Mercati in stand-by. Tonica Piazza Affari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa. Positiva la chiusura di ieri di Wall Street e dei mercati asiatici, con la Cina ferma per i festeggiamenti dei 70 anni della Repubblica popolare cinese.L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia. L'Oro è in calo (-0,8%) e si attesta su 1.460,3 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,26%.Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +139 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,87%.ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata Londra, che resta incollata sui livelli della vigilia mentre Parigi passa di mano sulla parità., proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata in aumento dello 0,74% rispetto alla chiusura precedente. Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,37%), come il FTSE Italia Star (0,3%).Buona la performance a Milano dei comparti bancario (+1,58%), materie prime (+1,45%) e tecnologia (+1,36%).di Milano, troviamo Banco BPM (+3,84%), UBI Banca (+3,38%), BPER (+2,48%) e Unicredit (+2,18%).Al Top tra le azioni italiane a, Maire Tecnimont (+4,85%) dopo il memorandum con EuroChem in Russia, Credito Valtellinese (+1,92%), Salini Impregilo (+1,60%) e Banca Ifis (+1,50%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Carel Industries, che continua la seduta con -2,21%.In caduta libera Acea, che affonda del 2,07%.In rosso ASTM, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,77%.Spicca la prestazione negativa di Gima TT, che scende dell'1,16%.