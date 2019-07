Mercati in stand-by. Tonica Piazza Affari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei, con gli investitori che si muovono con prudenza in attesa delle. Sullo sfondo rimane la questione dei dazi con la ripresa dei negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina., che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa alle prese con le trimestrali.Sul mercato Forex, nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,115. Stabile l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.430,3 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 58,24 dollari per barile.Lieve calo dello spread, che scende a +197 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,56%.poco mosso Francoforte, che mostra un +0,17%. Discesa modesta per Londra, che cede un piccolo lo 0,33%. Debole Parigi +0,02%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 21.335 punti.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti materie prime (+2,27%), costruzioni (+1,84%) e tecnologia (+1,61%).Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti alimentare (-1,51%), beni per la casa (-1,50%) e utility (-0,57%).Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza Leonardo, +2,35% che ha annunciato una semestrale positiva con forte crescita di ordini e ricavi.In scia ai conti svetta Poste Italiane che segna un importante progresso del 2,31% così come beneficia dei risultati Amplifon, con un forte incremento (+2,08%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Ferragamo -6,12% che ha annunciato un utile netto del 1° semestre a 60 milioni.Sotto pressione Campari, con un forte ribasso dell'1,59%.Soffre Moncler, che evidenzia una perdita dell'1,57%.Preda dei venditori Terna, con un decremento dell'1,23%.del FTSE MidCap, Salini Impregilo (+7,40%), Saras (+3,64%), Italmobiliare (+2,74%) e Cairo Communication (+2,42%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Cerved Group, che continua la seduta con -1,22%.Si concentrano le vendite su Ascopiave, che soffre un calo dell'1,10%.Pensosa Ivs Group, con un calo frazionale dello 0,99%.Tentenna Tinexta, con un modesto ribasso dello 0,97%.