Mercati in stand-by. Tonica Piazza Affari

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei., che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa, sostenuta anche dal buon esito delle aste sui titoli di Stato.Sul mercato vaiutario, l'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,12%. L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,46%.(Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 3,17%.Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +262 punti base, mostrando un piccolo calo di 4 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,37%.seduta senza slancio per Francoforte, che riflette un moderato aumento dello 0,44%. Piatta Londra, che termina sulla parità così come Parigi. A Piazza Affari, il FTSE MIB ha terminato la giornata con un aumento dello 0,82%, a 20.631 punti.Ilnella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 1,69 miliardi di euro, in calo rispetto ai 1,81 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 191.065, rispetto ai 211.516 precedenti.Tra i 212 titoli trattati, 91 hanno chiuso in flessione, mentre 108 azioni hanno terminato la seduta di oggi in progresso. Stabili le restanti 13 azioni.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori materie prime (+1,65%), sanitario (+1,63%) e costruzioni (+1,44%).Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti immobiliare (-0,95%) e alimentare (-0,44%).di Piazza Affari, su di giri Diasorin (+3,48%). Acquisti a piene mani su Amplifon, che vanta un incremento del 3,37%. Effervescente Azimut, con un progresso del 2,92%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Ferragamo, che ha terminato le contrattazioni a -1,21%.Tra i, RCS (+6,24%), Danieli (+5,47%), Tinexta (+5,43%) e Fincantieri (+4,66%). Giù Datalogic, che ha terminato le contrattazioni a -2,57%.