Mercati in stand-by. Tonica Piazza Affari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei che guardano alla riunione della BCE, domani, con un giorno di anticipo rispetto alla consuetudine del giovedì. Dal board, ma gli occhi degli investitori saranno puntati sulla consueta conferenza stampa di Mario Draghi che segue la decisione., che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa.Sul mercato Forex, clima attendista per l'Euro / Dollaro USA che continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17%. L'Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,33%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 64,55 dollari per barile.Sulla parità lo spread, che rimane a quota +247 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,47%.andamento cauto per Francoforte -0,02%. Poco mosso Londra +0,09% così come Parigi +0,13%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,33% a 21.844 punti.Si distinguono a Piazza Affari i settori sanitario (+1,03%), bancario (+0,77%) e tecnologia (+0,76%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori viaggi e intrattenimento (-1,27%), alimentare (-0,64%) e beni per la casa (-0,58%).di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per Amplifon, che vanta un progresso dell'1,84%.Buona performance per Poste Italiane, che cresce dell'1,55%.Sostenuta CNH Industrial, con un discreto guadagno dell'1,52%.Buoni spunti su Banco BPM, che mostra un ampio vantaggio dell'1,41%.Le peggiori performance, invece, si registrano su Prysmian, -3,97%, che paga dazio dopo i nuovi problemi con WesternLink.Calo deciso per Leonardo, che segna un -1,19%.Tra i, Banca Ifis (+2,68%), Credem (+1,40%), Tinexta (+1,36%) e Aeroporto di Bologna (+1,27%). Giù Technogym -4,16% dopo la cessione del 6,96% attraverso un accelerated bookbuilding a 10,3 euro da parte della Wellness Holding.