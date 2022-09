Mercati in stand-by. Positiva Piazza Affari dopo il voto

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei., che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa, il giorno dopo il voto che ha portato alla vittoria l'alleanza guidata da Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, assieme alla Lega di Matteo Salvini e a Forza Italia di Silvio Berlusconi. Nel corso della giornata sono arrivati, con la Commissione che auspica "una collaborazione costruttiva con nuovo governo Italia",, con DBRS che ha affermato che il nuovo governo "dovrebbe attuare politiche che non alterino in modo significativo i fondamentali economici dell'Italia".L'Euro / Dollaro USA è in calo (-0,75%) e si attesta su 0,9618. Lieve calo dell'oro, che scende a 1.635,3 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 77,94 dollari per barile, in forte calo dell'1,01%.In deciso rialzo lo spread, che si posiziona a +237 punti base, con un forte incremento di 7 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 4,46%.discesa modesta per Francoforte, che cede un piccolo -0,46%, senza spunti Londra, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e pensosa Parigi, con un calo frazionale dello 0,24%.Lieve aumento per la, con il FTSE MIB che sale dello 0,67% a 21.207 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,65%, portandosi a 23.019 punti. In rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,74%); con analoga direzione, guadagni frazionali per il FTSE Italia Star (+0,63%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 1,56 miliardi di euro, in calo del 27,11%, rispetto ai 2,13 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,61 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,53 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, exploit di Fineco, che mostra un rialzo del 3,55%.Su di giri Moncler (+3,46%).Acquisti a piene mani su Banca Mediolanum, che vanta un incremento del 3,28%.Effervescente Amplifon, con un progresso del 2,68%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Enel, che ha terminato le contrattazioni a -2,08%.Tentenna Terna, con un modesto ribasso dello 0,88%.Giornata fiacca per Snam, che segna un calo dello 0,81%.Piccola perdita per ENI, che scambia con un -0,63%.Tra i, Antares Vision (+8,40%), Industrie De Nora (+5,18%), Ferragamo (+3,67%) e Sanlorenzo (+3,67%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Mutuionline, che ha terminato le contrattazioni a -4,51%.Vendite a piene mani su Juventus, che soffre un decremento del 3,32%.Pessima performance per doValue, che registra un ribasso del 2,91%.Sessione nera per Saras, che lascia sul tappeto una perdita del 2,72%.