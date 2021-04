26 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei. Buona invece la performance di Piazza Affari, che prende un leggero vantaggio rispetto al resto d'Europa, anche grazie alla buona performance del settore bancario: sono sei banche ad occupare i primi posti del FTSE MIB.



Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,21. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.777,2 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 61,14 dollari per barile, con un ribasso dell'1,61%.



Torna a salire lo spread, attestandosi a +106 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,82%.



Tra gli indici di Eurolandia incolore Francoforte, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, senza slancio Londra, che negozia con un +0,13%, e Parigi è stabile, riportando un moderato +0,14%.



Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,23%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 26.760 punti.



Buona la prestazione del FTSE Italia Mid Cap (+0,96%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso il FTSE Italia Star (+0,62%).



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, in primo piano Intesa Sanpaolo, che mostra un forte aumento del 2,39%.



Decolla Mediobanca, con un importante progresso del 2,26%.



In evidenza Unicredit, che mostra un forte incremento del 2,05%.



Ben comprata BPER, che segna un forte rialzo dell'1,90%.



Le peggiori performance, invece, si registrano su Prysmian, che ottiene -2,54%.



Sessione nera per Leonardo, che lascia sul tappeto una perdita del 2,51%.



Calo deciso per Enel, che segna un -1,04%.



Sottotono Stellantis che mostra una limatura dello 0,90%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Technogym (+5,71%), Alerion Clean Power (+4,51%), El.En (+3,22%) e ERG (+3,12%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Piaggio, che prosegue le contrattazioni a -1,09%.



Deludente Danieli, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Fiacca Biesse, che mostra un piccolo decremento dello 0,88%.



Discesa modesta per Tinexta, che cede un piccolo -0,81%.