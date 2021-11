Mercati, il comparto viaggi guida i ribassi

(Teleborsa) - Le compagnie aeree europee, e i titoli del settore viaggi in generale, stanno perdendo terreno in Borsa a causa della scoperta di una nuova variante di Covid-19, che ha già portato alcuni Paesi a limitare i viaggi dal Sudafrica (lo Stato in cui è emersa la B.1.1529, che ha il maggior numero di mutazioni di qualsiasi ceppo finora identificato) e dai Paesi vicini. Il FTSE Italia All-Share Travel And Leisure perde il 10%, risultando il peggior settore della Borsa di Milano.

Negativa la performance di IAG (la holding che controlla British Airways e Iberia), con un ribasso del 14,58%, portandosi a 131,8. EasyJet registra una flessione del 10,99% rispetto alla vigilia, attestandosi a 502,4centesimi di sterlina (GBX). Affonda Wizz Air Holdings con i prezzi allineati a 3.990,4 per una discesa del 9,29%. In caduta libera Air France-Klm, che si attesta a 3,796, con un calo dell'8,88%, e Air France-Klm, che mostra un ribasso del 7,37% a 3,861.

Come già visto in altra giornate di ribassi durante la pandemia, sono in grande rialzi i titoli che più beneficiano di potenziali restrizioni, come quelli delle società che fanno consegne a domicilio. Infatti, spicca il volo Deliveroo, che si attesta a 325,9, con un aumento del 3,92%, ed è ottima la performance di Delivery Hero, che si attesta a 119,3 con un aumento del 4,88%.