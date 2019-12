Mercati europei timidamente positivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB.Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,101. L'Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,52%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,57%.Sulla parità lo spread, che rimane a quota +158 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,30%.giornata moderatamente positiva per Francoforte, che sale di un frazionale +0,54%, seduta senza slancio per Londra, che riflette un moderato aumento dello 0,35%, e piccolo passo in avanti per Parigi, che mostra un progresso dello 0,31%., invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata mercoledì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 25.547 punti. Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,51%); consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star (+0,05%).In luce sul listino milanese i comparti servizi finanziari (+1,41%), bancario (+1,27%) e materie prime (+1,20%).Nel listino, i settori utility (-0,98%), sanitario (-0,54%) e telecomunicazioni (-0,45%) sono tra i più venduti.di Milano, troviamo Fineco (+1,95%) dopo i dati sulla raccolta, UBI Banca (+1,60%), Exor (+1,56%) sull'interesse per Gedi e Prysmian (+1,45%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Juventus, che ottiene -7,54% dopo il sorpasso dell'Inter nella classifica di Campionato.Sotto pressione Nexi, che accusa un calo dell'1,96%.Scivola Italgas, con un netto svantaggio dell'1,54%.In rosso Snam, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,24%.del FTSE MidCap, CIR (+6,49%) nel giorno del CdA per valutare l'offerta di Elkann, RCS (+3,49%), Mutuionline (+2,70%) e OVS (+2,69%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Danieli, che continua la seduta con -1,51%.Spicca la prestazione negativa di Ivs Group, che scende dell'1,45%.Carel Industries scende dell'1,13%.Calo deciso per Guala Closures, che segna un -1,1%.