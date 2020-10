Mercati europei sacrificati all'esordio. Piazza Affari in scia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che si muovono in ribasso, in scia alla performance deie di. Pesano ancora numerose incertezze, relative aied ai diffusi, alla situazione economica globale ed alle incognite politiche. Pesa anchesulla fiducia dei consumatori tedeschi, risultato in peggioramento e sotto le attese.Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,185. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +137 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,78%.soffre Francoforte, che evidenzia una perdita dell'1,47%, debole anche Londra, con un decremento dello 0,81%, prevalgono le vendite a Parigi, che soffre un calo dell'1,24%., il FTSE MIB è in calo (-1,05%) a 18.886 punti; sulla stessa linea i FTSE Italia All-Share a 20.664 punti. In discesa il FTSE Italia Mid Cap (-1,11%) ed il FTSE Italia Star (-0,82%).Apprezzabile rialzo (+1,10%) a Milano per il comparto alimentare. Fra i peggiori i comparti materie prime (-2,04%), viaggi e intrattenimento (-1,90%), bancario (-1,50%).di Milano a ottenere un buon risultato Campari, che segna un aumento dell'1,21% grazie alla sua natura difensiva.resta anche oggi fra i peggiori BPER, con un forte calo del 3%.Pesante Pirelli, che segna una discesa di ben -2,17 punti percentuali.Seduta drammatica per Tenaris, che crolla del 2,11%.Sensibili perdite per Banco BPM, in calo del 2,02%.Nessun titolo del FTSE MidCap è riuscito ad uscire dal territorio negativo.Scattano realizzi anche su Ferragamo (-3,90%) dopo l'exploit di ieri.In apnea Banca MPS, che arretra del 3,57%.Tonfo di Banca Ifis, che mostra una caduta del 3,34%.Lettera su Anima Holding, che registra un importante calo del 2,72%.